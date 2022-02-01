"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь

Саливанчук: Как вы думаете: я сказала "да" или нет"? Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук анонсировала выход новых серий проекта

"Наконец-то [герой Теренчука Сашко] сделает то, о чем мечтала [моя героиня] Вера. Как вы думаете: я сказала "да" или нет"?" – написала она.

Саливанчук предстала в платье с огромным декольте, обнажающим грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Тупо секс", – отметил подписчик poklon14.

Теренчук также опубликовал в Instagram снимки с Саливанчук.

"Скажет ли Вера "да"?" – спросил он.

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"А что муж скажет?" – спросила подписчица rmgurnoff419