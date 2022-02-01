"Тупо секс", "Что скажет муж?" Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук на фото с коллегой показала голую грудь

Саливанчук анонсировала выход новых серий проекта
"Наконец-то [герой Теренчука Сашко] сделает то, о чем мечтала [моя героиня] Вера. Как вы думаете: я сказала "да" или нет"?" – написала она.
Саливанчук предстала в платье с огромным декольте, обнажающим грудь.
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"Тупо секс", – отметил подписчик poklon14.
Теренчук также опубликовал в Instagram снимки с Саливанчук.
"Скажет ли Вера "да"?" – спросил он.
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"А что муж скажет?" – спросила подписчица rmgurnoff419
Анна Саливанчук родилась в 1985 году. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известный проект с участием Саливанчук – сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.