"Бесконечное самолюбование". 43-летняя Ани Лорак спустила плавки до лобка и оголила пах

"Наша красотка", – подписали ролик.

Ани Лорак снялась в блестящем купальнике, расшитом пайетками. Певица выбрала модель бикини с миниатюрным бюстгальтером и низкими плавками, которые она спустила до лобка. В ролике она также засветила голый пах.

Ани Лорак наклонилась перед камерой, показывая голую грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан-аккаунт певицы Ани Лорак. (@aklkstory)

"Бесконечное самолюбование... Это, конечно, забавно. А что с внутренним наполнением?" – прокомментировала видео подписчица elen.aivanova61.