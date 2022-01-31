Бульвар Шоубиз
 
31 января, 2022
 
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"Ради бога, ты можешь быть не такой горячей?" 55-летняя Хайек крупным планом показала лицо без макияжа

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Хайек показала воскресное селфи
Хайек показала воскресное селфи
Фото: salmahayek / Instagram

55-летняя голливудская актриса Сальма Хайек 30 января опубликовала в Instagram фото, для которого позировала без косметики на лице.

"Воскресное селфи", "без макияжа", – такими хештегами актриса сопроводила пост.

Она позировала в синем купальнике с глубоким декольте и показала лицо крупным планом.

"Натуральная красота!" – отметила подписчица theflnative.

"Пожалуйста, ради бога, ты можешь быть не такой горячей?" – спросила chrisaporter.

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.

Теги: купальник, Сальма Хайек, селфи, актриса, фото, макияж, косметика
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