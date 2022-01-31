"В начале 90-х была номер один в Украине". Наташа Королева показала, как сейчас выглядит ее 53-летняя сестра, певица Руся

"Воскресное караоке. Поем вместе с нами!" – написала она.

"Это ваша сестра аккомпанирует? Как она красиво пела на украинском языке! В начале 90-х была номер один в Украине!" – прокомментировала подписчица julia.davidovich.

Контекст:

Первые концерты Ирины Порывай, выступающей под псевдонимом певица Руся, состоялись во Львове в октябре 1989 года. Сейчас Ирина замужем за продюсером Константином Осауленко – вместе с семьей она более 30 лет живет в США.

У Ирины двое детей: Матвей (2004) и София (2006).

Наташа Королева (настоящая фамилия – Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве. Ей в 2021 году исполнилось 48 лет. В 1989 году певица уехала в Москву. В дискографии певицы 11 альбомов.