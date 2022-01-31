"Я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами". Жена мэра Кличко разоткровенничалась перед зеркалом

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году Фото: ЕРА

"Любовь к себе – для большинства из нас сложная тема", – отметила она.

Кличко подчеркнула, что записывает сообщение для подписчиков в качестве мотивации.

"Легче сказать, чем сделать. Подойди к зеркалу, посмотри на свое отражение и скажи: "Я люблю тебя, я люблю тебя и принимаю таким, какой ты есть, со всеми твоими несовершенствами... Я принимаю тебя полностью. Достаточно, что ты такой, какой ты есть… И ты заслуживаешь быть счастливым. Вы счастливы и любимы!" – написала она.

Супруга киевского мэра сняла ролик перед зеркалом. Она предстала в черной майке на тонких бретелях.

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