"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку

Певица в корсете, сетчатых колготках и кружевных трусах легла на капот автомобиля, широко разведя ноги. Промежность она прикрыла кепкой. Также артистка показала голые ягодицы.

"Проблема с автомобилем", – написала она.

"Что случилось с ее задницей?" – спросила подписчица mslukeanderson.

"О боже! Ее задница выглядит такой фальшивой! Если приблизить фото ее задницы, это выглядит ужасно", – заявил im_somebody_r_u.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган (США).

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".