"Космическая красавица!", "Секси". Каменских показала голую грудь

Певица засветила голую грудь и, позируя, приоткрыла рот. Фото было сделано в рамках промокампании украинского ювелирного бренда "Золотой век", амбассадором которого является Каменских.

"Космическая красавица!" – прокомментировала подписчица nataliemayanska.

"Секси", – написал igorrrrrrrrrrd.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.