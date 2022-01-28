"Ух, какая милфочка", "Выразительные глаза". 40-летняя Ребрик показала голую грудь

Телеведущая засветила голую грудь в откровенном декольте.

"Мое черно-белое настроение", – написала она.

"Ух, какая милфочка", – прокомментировал подписчик rwst1573.

"И выразительные глаза", – написал tumanov2442.

"Красотка сексуальная", – заявила daria.lubimq2021.

Контекст:

Лилия Ребрик родилась в 1981 году в Черновцах. В 2001-м окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

В том же году она стала артисткой Киевского академического Молодого театра. Карьеру на телевидении начала в 2006 году, став ведущей прогноза погоды на СТБ. С 2017 года Ребрик является ведущей утреннего шоу на канале "Украина" под названием "Ранок з Україною".