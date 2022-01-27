Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
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48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса

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Клум: Веселый день на взлетно-посадочной полосе
Клум: Веселый день  на взлетно-посадочной полосе
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая модель Хайди Клум 26 января опубликовала в Instagram видео своего танца под песню Chai Tea, которую записала вместе с американским рэпером Snoop Dogg.

Клум продефилировала по пирсу в мини-платье со шнуровкой спереди. Она приблизилась к камере, потрясла грудью и в танце выставила промежность к объективу. Модель засветила интимную зону с нижнего ракурса.

"Веселый день на взлетно-посадочной полосе", – написала она. 

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: модель, Хайди Клум, грудь, эротика, танец, ягодицы, промежность
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