48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса

Клум: Веселый день на взлетно-посадочной полосе Фото: heidiklum / Instagram

Клум продефилировала по пирсу в мини-платье со шнуровкой спереди. Она приблизилась к камере, потрясла грудью и в танце выставила промежность к объективу. Модель засветила интимную зону с нижнего ракурса.

"Веселый день на взлетно-посадочной полосе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)