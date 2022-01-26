"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье

"Завораживающая", – говорится в подписи.
Рианна предстала на фото в разных позах, демонстрируя тело со всех сторон. Она крупным планом показала грудь с заретушированными сосками, а также голые ягодицы.
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"Хочу", – прокомментировал подписчик king_of_hearts_madhatter.
"Фигура шикарная", – заявила _elita_monolita_95_9097689414.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.