"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку

"Как я катаюсь этой весной", – написала она.

В ролике Лопес в спортивных штанах и топе едет на велосипеде в компании велопаркуристов. В определенный момент в кадре показали Лопес со спины. Актриса, привстав с седла велосипеда, продемонстрировала пятую точку.

"Ты такая сексуальная", – прокомментировал подписчик bolajialayans.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин.