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26 января, 2022
 
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"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку

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Лопес: Как я катаюсь этой весной
Лопес: Как я катаюсь этой весной
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 25 января опубликовала в Instagram промовидео рекламной кампании бренда модной одежды Coach.

"Как я катаюсь этой весной", – написала она.

В ролике Лопес в спортивных штанах и топе едет на велосипеде в компании велопаркуристов. В определенный момент в кадре показали Лопес со спины. Актриса, привстав с седла велосипеда, продемонстрировала пятую точку.

"Ты такая сексуальная", – прокомментировал подписчик bolajialayans.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица, грудь, ролик, ягодицы
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