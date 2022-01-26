"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото

"Не приближайте фото! И не обращайте внимания на мою грустную коленку", – написала она.

На снимке на колене Асмус собрались в складку тонкие колготки.

Актриса рассказала, что снимается в сериале "Марта", который покажут на российском телеканале СТС.

"Все тут же приблизили фото и обратили внимание на коленку", – отметил подписчик lozovoi8314.

"Ну ничего себе", – написал dimavasilev63.

"Что за ведро снизу?" – спросил al.exandr9532.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.