"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото

"Не приближайте фото! И не обращайте внимания на мою грустную коленку", – написала она.
На снимке на колене Асмус собрались в складку тонкие колготки.
Актриса рассказала, что снимается в сериале "Марта", который покажут на российском телеканале СТС.
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"Все тут же приблизили фото и обратили внимание на коленку", – отметил подписчик lozovoi8314.
"Ну ничего себе", – написал dimavasilev63.
"Что за ведро снизу?" – спросил al.exandr9532.
Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась 14 апреля 1988 года в Калининграде. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале "Интерны". Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.
Асмус была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода родителей живет с матерью.