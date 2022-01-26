"Зигмунд Фрейд, проанализируй это". 63-летняя Мадонна вставила бильярдный кий себе между ног

"Угловая луза на 8 шаров", – написала она.

Мадонна обнародовала снимки, собранные в одном ролике. В финале она показала фото, для которого легла на стол и поставила кий себе между ног.

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"Ты действительно выглядишь так, как будто знаешь, что делаешь", – прокомментировал подписчик tstorey66.

"Зигмунд Фрейд, проанализируй это", – написал jacqui_moore___.