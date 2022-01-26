"Милашка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в расстегнутой рубашке засветила голое тело

Саливанчук запечатлена в белой расстегнутой рубашке. На снимках она засветила голое плечо и грудь.

В посте она написала притчу.

"Отец с сыном шли через горы. Мальчик споткнулся о камень, упал, больно ударился и закричал: "Ай!" И тут же услышал откуда-то из-за горы голос, который повторил за ним: "Ай!" Любопытство одержало верх над страхом, и мальчик прокричал: "Кто тут?" И получил ответ: "Кто тут?" Рассерженный, он закричал: "Трус!" И услышал: "Трус!" Мальчик посмотрел на отца и спросил: "Папа, что это?" Мужчина, улыбаясь, крикнул: "Сын, я тебя люблю!" И голос ответил: "Сын, я тебя люблю!" Мужчина крикнул: "Ты – лучший!" И голос ответил: "Ты – лучший!" Ребенок был удивлен и ничего не понимал. Тогда отец объяснил ему: "Люди называют это эхом, но в действительности это есть жизнь. Возвращает тебе все, что ты говоришь и делаешь", – написала она.

Саливанчук подвела итог рассказанной истории.

"Мораль: наша жизнь – это просто отражение наших действий. Если хочешь больше любви от мира – отдавай больше любви окружающим. Желаешь счастья – дай счастье тем, кто вокруг тебя. Хочешь улыбки от души – улыбнись от души тем, кого знаешь. Это касается всех аспектов жизни: она нам возвращает все, что мы ей дали. Наша жизнь – не совпадения, а отражение нас самих", – заявила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Милашка", – прокомментировал подписчик sashatkachenko682.