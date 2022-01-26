"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму

"Помню, как маленькая я на кухне смотрю, как мама делает торт "Наполеон". Я сижу на стуле и жду, когда мама смажет все коржи кремом. Пахнет ванилью и нетерпением, потому что, когда мама закончит, начнется моя вечеринка, я смогу облизать ложку и остатки крема из кастрюльки", – поделилась воспоминаниями актриса.

Сопонару призналась, что ей снова хочется к маме на кухню.

"Можно без "Наполеона", главное, чтобы ты была рядом и улыбалась! Будь мне здорова и приезжай почаще. Люблю сильно! Обнимаю крепко!" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Irina Soponaru (@irinasoponaru)

"Так вот на кого вы похожи. Здоровья и вам, и вашей мамочке", – прокомментировала подписчица t_krikun.