"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму

"Помню, как маленькая я на кухне смотрю, как мама делает торт "Наполеон". Я сижу на стуле и жду, когда мама смажет все коржи кремом. Пахнет ванилью и нетерпением, потому что, когда мама закончит, начнется моя вечеринка, я смогу облизать ложку и остатки крема из кастрюльки", – поделилась воспоминаниями актриса.
Сопонару призналась, что ей снова хочется к маме на кухню.
"Можно без "Наполеона", главное, чтобы ты была рядом и улыбалась! Будь мне здорова и приезжай почаще. Люблю сильно! Обнимаю крепко!" – написала она.
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"Так вот на кого вы похожи. Здоровья и вам, и вашей мамочке", – прокомментировала подписчица t_krikun.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Впервые своего бойфренда Риса Сопонару показала в октябре 2021 года.