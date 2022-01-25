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25 января, 2022
 
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"Вульгарно смотрится", "Огонь! Я даже не сразу узнала Ксюшу". Мишина снялась в мини-платье

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Мишина: Тот, кто полюбил себя, сможет полюбить и другого
Мишина: Тот, кто полюбил себя, сможет полюбить и другого
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 24 января опубликовала в Instagram снимки, для которых позировала в коротком облегающем платье и с распущенными волосами.

"Несмотря на то, что самой актуальной повесткой дня стала любовь к себе, многие до сих пор считают, что такое внимание к себе – это эгоизм. Изучая людей, я часто встречалась с непониманием этих моментов", – призналась она.

Мишина заявила, что эгоист всегда выбирает себя и не меняет свою позицию, даже если причиняет вред и ущерб другим, имея целью превосходство. А здоровая любовь к себе, по ее словам, всегда оправданна.

"Человек в такой позиции берет только то, что ему действительно нужно. Он не латает дыры души за счет чувств других. Он просто бережно, внимательно и осознанно относится к себе и Вселенной. По-настоящему любить для меня равно доверять – не важно, себе или другому, или Создателю. Любить себя – доверять своим потребностям", – заявила она.

Мишина добавила, что к человеку, который любит себя, тянутся люди.

"Тот, кто полюбил себя, сможет полюбить и другого, потому что трансляция чистой любви начинается только после того, как вы подарили ее себе. Чем больше и бережнее человек любит себя, чем больше становится любви в его сердце, тем меньше у него шансов на эгоизм", – заверила актриса.

"Красивая! Просто огонь! Я даже не сразу узнала, что это Ксюша", – призналась подписчица vika_viktoria1967.

"Мне не нравится этот образ. Вульгарно смотрится", – заявила devohkirylyt.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ.

В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Теги: СТБ, платье, фигура, шоу, актриса, Танцы со звездами, Ксения Мишина, Холостячка, Україна має талант
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