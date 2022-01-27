"Ого, огонь!", "Шикарная". 42-летняя Джанабаева снялась в плаще на голое тело

"Отрывок нового трека. Релиз 1 февраля. Спрячемся от всех, ведь мы загадали…" – написала она.

Певица предстала в ярко-розовом лакированном плаще, надетом на голое тело. Она засветила откровенное декольте и ноги.

"Вы шикарная. Образы просто бомбические. Очень впечатляет ваш отрывок, жду с большим нетерпением всю песню", – прокомментировала подписчица _tsarevar_.

"Ого, огонь! Будем ждать", – заявила irina_ol_90.

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Их отношения начались, когда Меладзе еще состоял в браке с Ириной Меладзе. От первого брака у певца есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью артист развелся в январе 2014 года.

Джанабаева и Меладзе оформили отношения в конце 2014 года. Они воспитывают двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата родилась у них в апреле 2021 года.