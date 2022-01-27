Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
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"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике

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Michelle Andrade: Можно сказать, что мое лето-2022 уже началось?!
Michelle Andrade: Можно сказать, что мое лето-2022 уже началось?!
Фото: mishvirmish / Instagram

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade 26 января опубликовала в Instagram снимки, сделанные на отдыхе.

"Солнце, океан, загар… Можно сказать, что мое лето-2022 уже началось?!" – написала она.

Певица позировала в белом мокром купальнике на пляже.

Michelle Andrade не сообщила свою геолокацию.

"Носик уже подгорел? Румяный пирожочек", – прокомментировала подписчица zoe.basina.

Контекст:

Michelle Andrade родилась в 1996 году в Кочабамбе (Боливия) в семье украинки и боливийца. В 2010-м она переехала в Киев. С 2016 года Andrade является артисткой продюсерского центра Mozgi.

В 10-м сезоне шоу "Орел и решка" певица вместе с коллегой Позитивом (Алексеем Завгородним) была приглашенной ведущей первого эпизода проекта, съемки которого проходили на ее родине, в Боливии.

В мае 2021 года стало известно, что артистка будет вести все выпуски в новом сезоне. Ее соведущим стал украинский блогер Кирилл Макашов.

Теги: купальник, певица, отдых, океан, Michelle Andrade, грудь, бикини, ягодицы
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