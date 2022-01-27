"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки замужней 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины

"Так мило встретиться с друзьями", – написала она.
Актриса позировала в объятиях Харири, положив голову ему на грудь.
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"Выйдешь за меня?" – спросил подписчик myworldhayek.
"Моя детка", – написал он же.
"Мамочка", – прокомментировал ohlord_its_miguel.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.
14 февраля 2009 Хайек вышла замуж за французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Супруг старше ее на четыре года. Пара воспитывает дочь Валентину, которая родилась у них в 2007 году.
Пино – председатель и главный исполнительный директор компании по продаже предметов роскоши Kering с 2005 года. Президент группы Artémis с 2003 года.