"Вау, выглядит молодой!", "Девочка". 52-летняя Лопес снялась в полный рост

Лопес надела брюки, свитер и ботильоны в клетку. Образ певица и актриса дополнила красной помадой. Она снялась стоя в полный рост, а также сидя на парапете.

"Клуб девочек в клетчатой одежде", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Девочка, ты выглядишь так хорошо!" – прокомментировал подписчик krisjlover4life.

"Вау, выглядит молодой", – отметил joaq_yap.

"Твои лучшие снимки", – написала terrychiu113.