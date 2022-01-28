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28 января, 2022
 
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"Вау, выглядит молодой!", "Девочка". 52-летняя Лопес снялась в полный рост

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Лопес: Клуб девочек в клетчатой одежде
Лопес: Клуб девочек в клетчатой одежде
Фото: jlo / Instagram

52-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес 28 января опубликовала в Instagram подборку собственных снимков, сделанных на улице.

Лопес надела брюки, свитер и ботильоны в клетку. Образ певица и актриса дополнила красной помадой. Она снялась стоя в полный рост, а также сидя на парапете. 

"Клуб девочек в клетчатой одежде", – написала она.

"Девочка, ты выглядишь так хорошо!" – прокомментировал подписчик krisjlover4life.

"Вау, выглядит молодой", – отметил joaq_yap.

"Твои лучшие снимки", – написала terrychiu113.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В ее дискографии восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. 

Теги: Дженнифер Лопес, фигура, актриса, певица, макияж, помада, одежда
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