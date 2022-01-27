"Симпатичный пирожок", "Хороший медок". Звезда "Великолепного века" Узерли широко развела ноги для фото

Узерли позировала в гостиничном коридоре. Она включила в подборку черно-белые и цветные снимки. Для фотосессии актриса выбрала мини-платье в полоску.
Узерли позировала с разведенными ногами, запустив руку между ними, а также оседлала стул.
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"Парижская девочка", – прокомментировала подписчица polllinapersheva.
"Симпатичный пирожок", – отметила __ella_mi744.
"Хороший медок", – написала nais_bombina.
Мерьем Узерли 12 августа 2021 года исполнилось 38 лет. Она стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).
У актрисы две дочери. Младшая, Лили Кои, родилась 8 января 2021 года. Имя отца ребенка Узерли скрывает.
Старшую дочь Лару (2014) она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.