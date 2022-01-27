"Симпатичный пирожок", "Хороший медок". Звезда "Великолепного века" Узерли широко развела ноги для фото

Узерли устроила фотосессию во время поездки в Париж Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Узерли позировала в гостиничном коридоре. Она включила в подборку черно-белые и цветные снимки. Для фотосессии актриса выбрала мини-платье в полоску.

Узерли позировала с разведенными ногами, запустив руку между ними, а также оседлала стул.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Парижская девочка", – прокомментировала подписчица polllinapersheva.

"Симпатичный пирожок", – отметила __ella_mi744.

"Хороший медок", – написала nais_bombina.