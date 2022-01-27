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27 января, 2022
 
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"Опять голышом – с жопой, писькой, сиськой". Maruv показала на пляже голую грудь, бедра и промежность

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Maruv: Отдыхать всегда хорошо! Но я врываюсь в новый рабочий год!
Maruv: Отдыхать всегда хорошо! Но я врываюсь в новый рабочий год!
Фото: MARUV / Facebook

Выступающая в РФ украинская певица Maruv 27 января разместила в Instagram пляжные снимки в черном бикини.

Maruv засветила на снимках голую грудь и бедра. Она также позировала, отставив ногу в сторону, и показала промежность в плавках.

"Отдыхать всегда хорошо! Но я врываюсь в новый рабочий год! Поэтому в следующем месяце вас ждет премьера от [моего альтер эго] Sharlotta Ututu, и совсем скоро танцевальный трек от Maruv", – написала она.

"Опять голышом с жопой, писькой, сиськой", – прокомментировал подписчик sda_792018.

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Теги: купальник, певица, отдых, Maruv, грудь, бикини, трусы, плавки, Анна Корсун, ягодицы, промежность
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