"Опять голышом – с жопой, писькой, сиськой". Maruv показала на пляже голую грудь, бедра и промежность

Maruv: Отдыхать всегда хорошо! Но я врываюсь в новый рабочий год! Фото: MARUV / Facebook

Maruv засветила на снимках голую грудь и бедра. Она также позировала, отставив ногу в сторону, и показала промежность в плавках.

"Отдыхать всегда хорошо! Но я врываюсь в новый рабочий год! Поэтому в следующем месяце вас ждет премьера от [моего альтер эго] Sharlotta Ututu, и совсем скоро танцевальный трек от Maruv", – написала она.

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"Опять голышом с жопой, писькой, сиськой", – прокомментировал подписчик sda_792018.