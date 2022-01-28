"Сладкая", "Куколка". 43-летняя Ани Лорак показала свою "прыгающую" грудь

В ролике Лорак вприпрыжку бежит по пляжу. Певица предстала на видео в черном цельном купальнике с вырезом под грудью и засветила "подпрыгивающую" грудь.

"Какая фигурка. Супер! Куколка!" – прокомментировала подписчица maiorova5707.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).