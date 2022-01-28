"Какая прикольная женщина", "Сексуальная". 55-летняя Хайек показала грудь в расстегнутой блузке

"Нью-йоркское состояние души", – написала она.

Пост актриса сопроводила хэштегом tbt. Он расшифровывается как Throwback Thursday. Это переводится как "четверг воспоминаний". Под этим хэштегом публикуют архивные снимки.

Хайек запечатлена в блузке с расстегнутыми пуговицами и в кофте, завязанной под грудью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

"Какая прикольная женщина!" – заявил подписчик michael.haim1.

"Такая классная детка", – написал javad_khamseh__.

"Сексуальная", – отметил yankjets.