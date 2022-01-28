"Какая прикольная женщина", "Сексуальная". 55-летняя Хайек показала грудь в расстегнутой блузке

"Нью-йоркское состояние души", – написала она.
Пост актриса сопроводила хэштегом tbt. Он расшифровывается как Throwback Thursday. Это переводится как "четверг воспоминаний". Под этим хэштегом публикуют архивные снимки.
Хайек запечатлена в блузке с расстегнутыми пуговицами и в кофте, завязанной под грудью.
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"Какая прикольная женщина!" – заявил подписчик michael.haim1.
"Такая классная детка", – написал javad_khamseh__.
"Сексуальная", – отметил yankjets.
Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме "Отчаянный" вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.
Наиболее известные картины с ее участием – "Фрида", "От заката до рассвета", "Бандитки". В 2021 году в США вышли новые фильмы с участием Хайек: "Телохранитель жены киллера", "Вечные". "Дом Gucci" – на момент публикации последний фильм с участием Хайек. Мировая премьера ленты состоялась 24 ноября 2021 года.