"Бриллиантик". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выставила промежность перед объективом

Романова позировала, расставив ноги. Певица продемонстрировала промежность перед камерой.
"Готовлю сейчас пушку. Боюсь страшно. Но кто не рискует – не пьет шампанское. Правда?" – написала она.
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"Такая горячая детка", – прокомментировала фото модель Алина Байкова.
"Суперкрасота. Бриллиантик!" – заявил подписчик shtepa804.
Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.