"Бриллиантик". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова выставила промежность перед объективом

Романова: Кто не рискует – не пьет шампанское. Правда? Фото: misharomanova / Instagram

Романова позировала, расставив ноги. Певица продемонстрировала промежность перед камерой.

"Готовлю сейчас пушку. Боюсь страшно. Но кто не рискует – не пьет шампанское. Правда?" – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

"Такая горячая детка", – прокомментировала фото модель Алина Байкова.

"Суперкрасота. Бриллиантик!" – заявил подписчик shtepa804.