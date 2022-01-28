"Топчик", "Очень красивая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук надела тесное в груди платье Мэри Поппинс

Саливанчук: Дети могут стать взрослее, только я не постарею Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Саливанчук надела коричневое платье, сильно облегающее грудь, очки и шляпу.

"Дети могут стать взрослее, только я не постарею", – так могла сказать только Мэри. Когда я пела эту песню в школе, на эту строчку внимания не обращала. Зато в 36 только ее и увидела", – призналась актриса.

Саливанчук заявила, что все женщины должны знать – они Леди Совершенство, и соответствующим образом к себе относиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Топчик", – заявила подписчица mervebolugursi.

"Вы прекрасны! Вы само совершенство! Так элегантны, и просто очень красивая женщина", – написала ostapenko_nadezhda_.