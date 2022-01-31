Бульвар Шоубиз
 
31 января, 2022
 
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"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева подняла голую ногу перед камерой и задрала пальто

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Дорофеева: И я пойду в красивом пальто по набережной
Дорофеева: И я пойду в красивом пальто по набережной
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 29 января обнародовала в Instagram ролик, для которого надела черное длинное пальто и фиолетовые туфли на каблуках.

Певица подняла ногу и поставила ее на стол, на котором стояла бутылка вермута и бокал. Дорофеева сдвинула пальто, обнажив бедро.

"И я пойду
В красивом пальто
По набережной
И встречу тебя,
И в тот же миг
Закончится дождь…" – написала она.

Певица разыграла среди подписчиков алкогольный напиток – "игристый подарок", как выразилась она.

"А под пальто – только красивое нижнее белье", – прокомментировал подписчик frankiemarella_13.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.

Теги: алкоголь, Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, грудь, белье, Dantes, Dorofeeva, ноги, бутылки, ягодицы
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