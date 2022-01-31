"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева подняла голую ногу перед камерой и задрала пальто

Дорофеева: И я пойду в красивом пальто по набережной Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Певица подняла ногу и поставила ее на стол, на котором стояла бутылка вермута и бокал. Дорофеева сдвинула пальто, обнажив бедро.

"И я пойду

В красивом пальто

По набережной

И встречу тебя,

И в тот же миг

Закончится дождь…" – написала она.

Певица разыграла среди подписчиков алкогольный напиток – "игристый подарок", как выразилась она.

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"А под пальто – только красивое нижнее белье", – прокомментировал подписчик frankiemarella_13.