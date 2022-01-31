"А под пальто – только красивое нижнее белье". Дорофеева подняла голую ногу перед камерой и задрала пальто

Певица подняла ногу и поставила ее на стол, на котором стояла бутылка вермута и бокал. Дорофеева сдвинула пальто, обнажив бедро.
"И я пойду
В красивом пальто
По набережной
И встречу тебя,
И в тот же миг
Закончится дождь…" – написала она.
Певица разыграла среди подписчиков алкогольный напиток – "игристый подарок", как выразилась она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"А под пальто – только красивое нижнее белье", – прокомментировал подписчик frankiemarella_13.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Певица замужем за музыкантом Dantes (Владимиром Гудковым). Пара сыграла свадьбу в 2015 году. Детей у супругов нет.