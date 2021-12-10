"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет

"Неважно, насколько холодно на улице, если ты чувствуешь тепло в душе. Всем прекрасного вечера. Скоро Рождество", – подписала снимок 47-летняя модель.

"Очень женственная", – прокомментировала пост marisha007ko.

"Восхитительная женщина", – написал reinholdschopen.

Контекст:

Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина".

В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы Киевской государственной городской администрации с июня 2014 года.