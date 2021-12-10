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10 декабря, 2021
 
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"Очень женственная". 47-летняя жена Виталия Кличко показала свой зимний портрет

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Наталья Кличко: Неважно, насколько холодно на улице, если ты чувствуешь тепло в душе
Наталья Кличко: Неважно, насколько холодно на улице, если ты чувствуешь тепло в душе
Фото: natalia_klitschko_official / Instagram

Жена мэра Киева Виталия Кличко – модель и певица Наталья Кличко – 9 декабря запостила в Instagram свой новый, зимний, портрет. На снимке она запечатлена в теплой куртке и шапке в салоне авто.

"Неважно, насколько холодно на улице, если ты чувствуешь тепло в душе. Всем прекрасного вечера. Скоро Рождество", – подписала снимок 47-летняя модель.

"Очень женственная", – прокомментировала пост marisha007ko.

"Восхитительная женщина", – написал reinholdschopen.

Контекст:

Наталья Кличко родилась в 1974 году в Броварах. С боксером Виталием Кличко Наталья познакомилась на конкурсе красоты "Черная жемчужина".

В браке у Натальи и Виталия Кличко родилось трое детей: сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Наталья Кличко проживает в Гамбурге (Германия), где занимается развитием карьеры певицы. Петь супруга Кличко начала в августе 2011 года, став вокалисткой группы Addicted To, а затем объявила о сольных выступлениях.

Виталий Кличко занимает должность мэра Киева и главы Киевской государственной городской администрации с июня 2014 года.

Теги: Виталий Кличко, Наталья Кличко, певица, модель, жена
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