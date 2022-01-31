"Сиськи висят", "Просто отвал головы". 39-летняя Водонаева показала голую грудь крупным планом

"Контент в купальнике. Я даже не помню, когда он здесь был в последний раз", – написала она.

"Сисек полная пазуха", – прокомментировала подписчица __mangosha__.

"Сиськи смотрятся некрасиво. Висят", – заявила ewa_biz_siti.

"Красивая киска. Можем встретиться?" – спросил vinfnllknlqwqe.

"Просто отвал головы", – написала nastykur.

Также Водонаева сняла видео в том же образе.

"Не привыкли видеть меня такой? Кто-то сейчас удивится, кто-то в обморок упадет от "ужаса". А я просто в купальнике и просто женщина. Напоминаю об этом", – написала она.

Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.