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01 февраля, 2022
 
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"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон

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Каменских показала, как развлекается в свободное время
Каменских показала, как развлекается в свободное время
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) 1 февраля опубликовала в TikTok свое танцевальное видео.

"Танцуй, танцуй, малыш", – написала она.

Певица предстала в ролике в широких спортивных брюках и топе, с голым торсом. В танце она покрутилась, показав тело со всех сторон.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье

Теги: беременность, Настя Каменских, Потап и Настя, Потап, певица, певица NK
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