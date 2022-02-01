"Танцуй, танцуй, малыш". Каменских, которой приписывают беременность, показала тело со всех сторон

"Танцуй, танцуй, малыш", – написала она.

Певица предстала в ролике в широких спортивных брюках и топе, с голым торсом. В танце она покрутилась, показав тело со всех сторон.

Контекст:

Каменских выступала вместе с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

Каменских и Потап 23 мая 2019 года сыграли свадьбу.

На шоу "Голос країни" (телеканал "1+1"), тренером которого является Потап, ему предсказали пополнение в семье.