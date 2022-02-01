43-летняя Ани Лорак снялась в одном бюстгальтере

Певица позировала в контровом свете и применила контрастный фильтр, затемнив фото. Она запечатлена в бюстгальтере от купальника и наброшенной на тело расстегнутой рубашке.

Фото: anilorak / Instagram

Лорак показала и снимки в том же образе, на которых она запечатлена крупным и средним планом.

Фото: anilorak / Instagram

Фото: anilorak / Instagram