Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2022
 
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48-летняя Клум надела платье с ушами на груди

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Клум надела экстравагантное платье
Клум надела экстравагантное платье
Фото: EPA

48-летняя немецкая модель Хайди Клум 2 февраля опубликовала в Instagram видео, в котором, притнцовывая и напевая песню, покрутилась перед камерой.

Модель предстала в облегающем платье, на лифе которого изображена голова зайца и длинные уши.

Клум отметила в посте бренд одежды Moschino и его креативного директора Джереми Скотта.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня 2021 года исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Клум – мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум, музыкант Том Каулитц моложе ее на 16 лет.

Теги: платье, Moschino, модель, Хайди Клум, Том Каулитц, грудь, одежда, ягодицы
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