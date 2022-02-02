"Жаркая мама в красном". Рианна опубликовала первое фото после новости о ее беременности

Певица позировала в красном топе и кепке с прозрачным козырьком. Акцент в макияже она сделала с помощью красной помады.
Это фото стало первым опубликованным на странице певицы после появления информации о ее беременности. Рианна пока не делала официальных заявлений на этот счет.
"Икона", – отмечено в подписи.
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"Жаркая мама в красном", – прокомментировал подписчик ldochev.
31 января американский таблоид People сообщил, что Рианна беременна, и разместил фото знаменитости с округлившимся животом. В публикации отмечается, что снимки были сделаны, когда артистка в минувшие выходные гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера Asap Rocky.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.