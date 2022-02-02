"Жаркая мама в красном". Рианна опубликовала первое фото после новости о ее беременности

Рианна пока официально не заявила о беременности Фото: rihannaofficlal / Instagram

Певица позировала в красном топе и кепке с прозрачным козырьком. Акцент в макияже она сделала с помощью красной помады.

Это фото стало первым опубликованным на странице певицы после появления информации о ее беременности. Рианна пока не делала официальных заявлений на этот счет.

"Икона", – отмечено в подписи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)

"Жаркая мама в красном", – прокомментировал подписчик ldochev.