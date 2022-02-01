"Шкатулочка у него уже слишком большая". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала, как стал выглядеть Юрий Ткач

"С Новым годом! Ура! Лучше поздно, чем никогда", – написала она.

1 февраля наступил китайский Новый год – год Тигра.

"Передай Ткачу, что шкатулочка у него уже слишком большая. А ты супер. Огонь! Так держать", – прокомментировал подписчик vadiadramov.

Контекст:

Ирина Сопонару и Юрий Ткач в сериале "Однажды под Полтавой", который выходит на канале "Тет", играют влюбленную пару Яринку и Юрчика. Всего было выпущено 14 сезонов проекта.

Также актеры участвовали в комедийных проектах "Країна У", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1".