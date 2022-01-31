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31 января, 2022
 
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33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ

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Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky
Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky 
Фото: ЕРА

33-летняя американская певица Рианна ждет первенца. Об этом 31 января сообщил американский таблоид People, разметив фото знаменитости с округлившимся животом в том числе на своей странице в Instagram.

В публикации отмечается, что снимки были сделаны, когда артистка на минувших выходных гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера  Asap Rocky. 

Для прогулки она выбрала рваные джинсы и розовое пальто, надетое на голое тело. Когда пару фотографировали, они держались за руки. 

Официального подтверждения беременности артистки представители пары пока не обнародовали.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд. 

Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky с 2021 года. Для каждого их них будущий ребенок станет первенцем.

Теги: дети, беременность, Рианна, певица, ребенок
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