33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ

В публикации отмечается, что снимки были сделаны, когда артистка на минувших выходных гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера Asap Rocky.

Для прогулки она выбрала рваные джинсы и розовое пальто, надетое на голое тело. Когда пару фотографировали, они держались за руки.

Официального подтверждения беременности артистки представители пары пока не обнародовали.