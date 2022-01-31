33-летняя Рианна ждет первенца – СМИ

В публикации отмечается, что снимки были сделаны, когда артистка на минувших выходных гуляла по улицам Нью-Йорка в компании своего бойфренда, рэпера Asap Rocky.
Для прогулки она выбрала рваные джинсы и розовое пальто, надетое на голое тело. Когда пару фотографировали, они держались за руки.
Официального подтверждения беременности артистки представители пары пока не обнародовали.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.
Рианна состоит в отношениях с 33-летним Asap Rocky с 2021 года. Для каждого их них будущий ребенок станет первенцем.