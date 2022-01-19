68-летний Макаревич подтвердил, что в четвертый раз станет отцом

Макаревич и Кляйн поженились в 2019 году Фото: _einatklein_ / Instagram

В публикации отмечается, что артист принял поздравления от журналистов издания с будущим пополнением в семье, но заявил, что "раньше времени такие вещи не обсуждает".

Сын Макаревича в комментарии изданию признался, что уже поздравил его с будущим отцовством.

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что у Макаревича и его 37-летней жены, израильской бизнесвумен украинского происхождения Эйнат Кляйн родится сын, которого они планируют назвать Вадимом в честь деда по отцовской линии. Ожидается, что рожать первенца Кляйн будет в Израиле.

Впервые о беременности четвертой жены музыканта 21 декабря 2021 года написал российский Telegram-канал. Спустя несколько дней Кляйн отреагировала на эту публикацию, не подтверждая, но и ни опровергая сообщение о своей беременности.

"У меня вопрос ко всем засыпающим меня поздравлениями или, наоборот, проклятиями: "Что заставляет реагировать на новость, подтверждения которой нигде не существует?"– написала она тогда.