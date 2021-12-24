Жена Макаревича прокомментировала слухи о своей беременности

"В свете последних "горячих" новостей у меня вопрос ко всем засыпающим меня поздравлениями или, наоборот, проклятиями: "Что заставляет реагировать на новость, подтверждения которой нигде не существует, кроме ссылки на ярко-желтый Telegram-канал "НеМалахов"?"– написала она.
При этом супруга артиста не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщение российского Telegram-канала, который 21 декабря написал о якобы скором пополнении в семье Макаревича и Кляйн.
Жена певца намекнула, что те, кто ее сейчас поздравляют, должны перед этим задать себе вопросы: "А это точно правда?" и "А это точно меня касается?".
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Макаревич скрывал свой новый брак. О том, что снова женился, артист впервые упомянул в конце апреля 2020 года.