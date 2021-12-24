Жена Макаревича прокомментировала слухи о своей беременности

"В свете последних "горячих" новостей у меня вопрос ко всем засыпающим меня поздравлениями или, наоборот, проклятиями: "Что заставляет реагировать на новость, подтверждения которой нигде не существует, кроме ссылки на ярко-желтый Telegram-канал "НеМалахов"?"– написала она.

При этом супруга артиста не стала ни подтверждать, ни опровергать сообщение российского Telegram-канала, который 21 декабря написал о якобы скором пополнении в семье Макаревича и Кляйн.

Жена певца намекнула, что те, кто ее сейчас поздравляют, должны перед этим задать себе вопросы: "А это точно правда?" и "А это точно меня касается?".