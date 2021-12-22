68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ

Репортаж об этом мероприятии опубликовало российское издание Spletnik – среди прочих снимков там есть и опубликованное Telegram-каналом фото Макаревича с женой.
На снимке супруги позируют в полный рост вместе с российским певцом Дмитрием Маликовым. Жена Макаревича выбрала для светского мероприятия бежевый удлиненный свитер свободного кроя и черный обтягивающие брюки.
"Молодая жена 68-летнего Андрея Макаревича беременна. Для певца малыш станет вторым ребенком. А для его четвертой жены Эйнат Кляйн – первым", – говорится в публикации. Авторы не указали, от кого именно получили информацию о беременности супруги Макаревича.
Пара пока не комментировала эту информацию. В своем микроблоге Кляйн в последнее время делится только портретными фото, на которых запечатлена в одежде, скрывающей очертания фигуры.
Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.
Макаревич скрывал свой новый брак. О том, что снова женился, артист впервые упомянул в конце апреля 2020 года.