68-летний Макаревич и его 37-летняя жена ждут ребенка – СМИ

Макаревич впервые публично упомянул о браке с Кляйн весной 2020 года Фото: _einatklein_ / Instagram

Репортаж об этом мероприятии опубликовало российское издание Spletnik – среди прочих снимков там есть и опубликованное Telegram-каналом фото Макаревича с женой.

На снимке супруги позируют в полный рост вместе с российским певцом Дмитрием Маликовым. Жена Макаревича выбрала для светского мероприятия бежевый удлиненный свитер свободного кроя и черный обтягивающие брюки.

"Молодая жена 68-летнего Андрея Макаревича беременна. Для певца малыш станет вторым ребенком. А для его четвертой жены Эйнат Кляйн – первым", – говорится в публикации. Авторы не указали, от кого именно получили информацию о беременности супруги Макаревича.

Пара пока не комментировала эту информацию. В своем микроблоге Кляйн в последнее время делится только портретными фото, на которых запечатлена в одежде, скрывающей очертания фигуры.