"Шо, опять?!" Жена Андрея Макаревича показала свадебную фотографию

"Эй, ну жениться-то пойдем?" P.S. За еще один год событий-то набежало, так что, конечно, пойдем!" – подписала снимок 37-летняя Кляйн.

"Шо, опять?!" – удивился в комментариях aau_777.

"Совет да любовь!" – пожелал vbeelokurskiy.

"Красивая фотография!" – написала julialineburg.

Контекст:

Кляйн – четвертая супруга Макаревича. Он познакомился с ней, когда искал экскурсовода по Эфиопии. Музыканту Кляйн порекомендовали в качестве лучшего экскурсовода по этой стране. Пара поженилась в декабре 2019 года.

Макаревич скрывал свой новый брак. О том, что снова женился, артист впервые упомянул в конце апреля 2020 года. В эфире авторской программы основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона Макаревич сообщил, что его супруга выросла в Киеве.