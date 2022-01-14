48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ

Контекст:

Ольга Абрамова – четвертая жена Шнурова. Они тайно поженились в 2018 году. В декабре 2020 года Шнуров сообщил о беременности жены в стихах.

3 июня ряд российских СМИ сообщили, что у Шнурова родился ребенок. Сам артист этого не подтверждал, но осенью проговорился, что жена родила сына. Имя ребенка до сих пор неизвестно.

От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима (1993), от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон (2000). В третьем браке с Еленой Мозговой (Матильдой) детей у музыканта не было.