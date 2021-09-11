Шнуров впервые прокомментировал рождение ребенка и назвал его пол

Артист не слишком афиширует свою личную жизнь и предпочитает держать ее в секрете. В декабре прошлого года Шнуров сообщил, что вновь станет отцом. С тех пор личную жизнь музыкант держал в тайне.
Однако в интервью журналистам он проговорился и назвал пол ребенка.
Говоря о своих планах, он отметил, что планирует "вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть".
Шнуров сообщил о беременности своей четвертой жены Ольги Абрамовой в стихах в декабре 2020 года.
3 июня ряд российских СМИ сообщили, что у Шнурова родился ребенок. Сам артист этого не подтверждал, имя сына до сих пор неизвестно.
От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима (1993), от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон (2000). В третьем браке с Еленой Мозговой (Матильдой) детей у музыканта не было.