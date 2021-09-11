Шнуров впервые прокомментировал рождение ребенка и назвал его пол

Шнуров признался, что у него родился сын Фото: EPA

Артист не слишком афиширует свою личную жизнь и предпочитает держать ее в секрете. В декабре прошлого года Шнуров сообщил, что вновь станет отцом. С тех пор личную жизнь музыкант держал в тайне.

Однако в интервью журналистам он проговорился и назвал пол ребенка.

Говоря о своих планах, он отметил, что планирует "вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть".