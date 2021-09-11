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11 сентября, 2021
 
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Шнуров впервые прокомментировал рождение ребенка и назвал его пол

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Шнуров признался, что у него родился сын
Шнуров признался, что у него родился сын
Фото: EPA

Российский артист и продюсер Сергей Шнуров проговорился, что у него родился сын. Об этом он сказал в интервью "Комсомольской правде" 10 сентября.

Артист не слишком афиширует свою личную жизнь и предпочитает держать ее в секрете. В декабре прошлого года Шнуров сообщил, что вновь станет отцом. С тех пор личную жизнь музыкант держал в тайне.

Однако в интервью журналистам он проговорился и назвал пол ребенка.

Говоря о своих планах, он отметил, что планирует "вернуться домой, искупать сына и покормить щегла. И это самое главное и масштабное, что в принципе может быть".

Контекст:

Шнуров сообщил о беременности своей четвертой жены Ольги Абрамовой в стихах в декабре 2020 года.

3 июня ряд российских СМИ сообщили, что у Шнурова родился ребенок. Сам артист этого не подтверждал, имя сына до сих пор неизвестно.

От первого брака с Марией Исмагиловой у него есть дочь Серафима (1993), от второй жены Светланы Костицыной – сын Аполлон (2000). В третьем браке с Еленой Мозговой (Матильдой) детей у музыканта не было.

Теги: Россия, Сергей Шнуров, ребенок
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