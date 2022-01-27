30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ

"Доверенные источники из окружения звезды подтверждают, что Анна Корсун беременна", – говорится в публикации.
Журналисты пишут, что певица засветилась с округлившимся животом.
В сообщении упоминается, что артистка отказывается от концертов и сократила свое пребывание в соцсетях, хотя до этого активно делилась новыми фотографиями. Поклонники певицы, говорится в публикации, связывают это с ее беременностью.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
26 января Maruv после продолжительной паузы разместила новый пост в Instagram, в котором заявила, что прерывает паузу и анонсировала несколько премьер. Официального комментария о возможной беременности певица не делала.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".
Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.
Анна замужем за Александр Корсуном. Они познакомились при содействии общего друга в одном из стриптиз-клубов. По словам певицы, они с Корсуном зарегистрировали брак без свадебной церемонии.