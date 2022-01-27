30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ

Свадьба Анны и Александра Корсун была без торжественной части Фото: alexanderkorsun / Instagram

"Доверенные источники из окружения звезды подтверждают, что Анна Корсун беременна", – говорится в публикации.

Журналисты пишут, что певица засветилась с округлившимся животом.

В сообщении упоминается, что артистка отказывается от концертов и сократила свое пребывание в соцсетях, хотя до этого активно делилась новыми фотографиями. Поклонники певицы, говорится в публикации, связывают это с ее беременностью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Новини.LIVE (@novyny.live)

26 января Maruv после продолжительной паузы разместила новый пост в Instagram, в котором заявила, что прерывает паузу и анонсировала несколько премьер. Официального комментария о возможной беременности певица не делала.