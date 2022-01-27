Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
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30-летняя Maruv ждет первенца – СМИ

Свадьба Анны и Александра Корсун была без торжественной части
Свадьба Анны и Александра Корсун была без торжественной части
Фото: alexanderkorsun / Instagram

Выступающая в РФ 30-летняя украинская певица Maruv (Анна Корсун) ждет первенца. Об этом 27 января на своей странице в Instagram со ссылкой на заявления людей из окружения артистки сообщил украинский канала Live.

"Доверенные источники из окружения звезды подтверждают, что Анна Корсун беременна", – говорится в публикации.

Журналисты пишут, что певица засветилась с округлившимся животом. 

В сообщении упоминается, что артистка отказывается от концертов и сократила свое пребывание в соцсетях, хотя до этого активно делилась новыми фотографиями. Поклонники певицы, говорится в публикации, связывают это с ее беременностью.

26 января Maruv после продолжительной паузы разместила новый пост в Instagram, в котором заявила, что прерывает паузу и анонсировала несколько премьер. Официального комментария о возможной беременности певица не делала. 

Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде Днепропетровской области 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на "Евровидение", однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать "с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков".

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году российская премия ZD Awards назвала Maruv "прорывом года". В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу "Суперстар!" на российском канале НТВ.

Анна замужем за Александр Корсуном.  Они познакомились при содействии общего друга в одном из стриптиз-клубов. По словам певицы, они с Корсуном зарегистрировали брак без свадебной церемонии.

Теги: Павлоград, беременность, певица, Maruv, брак, Анна Корсун
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