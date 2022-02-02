Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2022
 
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Ани Лорак даст два концерта в Харькове. В анонсе ее назвали "голосом поколений"

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Ани Лорак приедет в Харьков в мае
Ани Лорак приедет в Харьков в мае
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ 43-летняя украинская певица Ани Лорак 1 февраля опубликовала в Instagram видеоанонс своих сольных концертов в Харькове.

"Кумир миллионов, голос поколений. Неповторимая дива Ани Лорак. Долгожданные концерты в Украине", – говорится в анонсе.

Концерты в Харькове пройдут 19 и 20 мая. В анонсе отметили, что 19 мая состоится дополнительный концерт – "по многочисленным просьбам".

Контекст:

3 января Ани Лорак в комментарии украинскому изданию "КП в Украине" сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.

Певец Павел Зибров, комментируя по просьбе журналистов издания "Сегодня" заявление строящей карьеру в РФ певицы о гастрольном туре по украинским городам, отметил, что "одиозным артистам тут делать нечего".

Украинский продюсер Игорь Кондратюк назвал запланированный тур Ани Лорак по городам Украины "хвойда-туром".

Украинская певица Слава Каминская, наоборот, поддержала Ани Лорак.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с поддержкой оккупации Крыма украинские власти запретили въезд в страну ряду российских представителей шоу-бизнеса.

Кондратюк в сентябре 2021 года зарегистрировал на официальном сайте президента Украины петицию к президенту Владимиру Зеленскому, в которой потребовал полностью запретить гастроли и концерты российских артистов в Украине. За 72 дня до завершения голосования петиция получила поддержку 25 038 пользователей, достаточных для того, чтобы ее рассмотрел президент. 

27 октября президент сообщил, что направил петицию премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ с просьбой проработать внесенные предложения.

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в городе Кицмань Черновицкой области. Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. У них есть дочь София (2011).

Теги: Украина, Харьков, агрессия, аннексия, шоу-бизнес, концерт, Ани Лорак, певица
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