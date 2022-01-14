Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине

Свое высказывание он оставил в комментариях под публикацией на странице украинского продюсера Александра Ягольника, который разместил ссылку на свое интервью интернет-изданию "Вести" о предстоящем гастрольном туре Ани Лорак.

"Считаю объявленные ею концерты своего рода проверочными. Если у нее все пройдет гладко, то через год у нас гораздо активнее будут выступать российские звезды. Вначале будут Ани Лорак и [Светлана] Лобода, а потом приедут [Филипп] Киркоров и Morgenshtern", – написал Ягольник.

"Хвойда-тур", – отреагировал на публикацию Кондратюк

Контекст:

3 января Ани Лорак в комментарии украинскому изданию "КП в Украине" сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.

Певец Павел Зибров, комментируя по просьбе журналистов издания "Сегодня" заявление строящей карьеру в РФ певицы о гастрольном туре по украинским городам, отметил, что "одиозным артистам тут делать нечего".

Украинская певица Слава Каминская, наоборот, поддержала Ани Лорак.

Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В связи с поддержкой оккупации Крыма украинские власти запретили въезд в страну ряду российских представителей шоу-бизнеса.

Кондратюк в сентябре 2021 года зарегистрировал на официальном сайте президента Украины петицию к президенту Владимиру Зеленскому, в которой потребовал полностью запретить гастроли и концерты российских артистов в Украине. За 72 дня до завершения голосования петиция получила поддержку 25 038 пользователей, достаточных для того, чтобы ее рассмотрел президент.

27 октября президент сообщил, что направил петицию премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ с просьбой проработать внесенные предложения.