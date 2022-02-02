"Жопа шикарна", "Клевый попчик!" Бузова показала пятую точку

Бузова надела для фото бикини с плавками, обнажающими ягодицы. Она позировала спиной к камере, продемонстрировав голую пятую точку.

Певица находится в на съемках реалити-шоу "Звезды в Африке 2" российского канала ТНТ.

"В Африке я полюбила утро. Вечером очень устаю и ложусь спать", – отметила она.

Бузова призналась, что утром полна сил и занимается спортом или плавает до начала съемок.

"Время наедине с собой бесценно", – заявила она.

"Клевый попчик!" – отметил подписчик alexnrock.

"Жопа – бомба", – написал sarbatov.15.

"Жопа шикарна", – заявил artemy_pronyaev.

Контекст:

Бузова стала известна после участия в реалити-шоу "Дом-2" на российском телеканале ТНТ. Ранее певица была замужем за российским футболистом Дмитрием Тарасовым. В 2016 году пара рассталась.

Бузова состояла в отношениях с Dava (Давидом Манукяном) с августа 2019 года. 8 января 2021 года российские СМИ сообщили о тайной свадьбе Бузовой и Манукяна на Мальдивах, но пара от комментариев события воздержалась.

22 января Бузова заявила, что рассталась с певцом Dava. Певица обвинила экс-бойфренда в изменах и физическом насилии.