"Законы биологии неотменимы". Богомолов отреагировал на заявление Шнурова, что Собчак родила сына не от Виторгана

Богомолов и Собчак живут в браке три года Фото: konbog75 / Instagram

"Я вообще не смотрю на случай Шнурова как на человеческую ситуацию. Мы в лице Шнурова имеем уникальный случай вживую следить за трансформациями Шарикова", – заявил он. Богомолов сравнил Шнурова с главным героем повести писателя Михаила Булгакова "Собачье сердце".

По словам режиссера, когда-то созданный из неизвестного животного путем пересадки гипофиза, Шнуров превратился усилием неведомого питерского мага в человека, а, став человеком, испытал позыв к творчеству как высшему проявлению человеческой природы.

"Лай обратился в пение, что многое объясняет в мелодике и ритмике группировки. Но то ли законы биологии не отменимы, то ли гипофиз был внезапно удален, – неизвестно. Однако пение снова обращается в лай, а лицо обретает признаки дегенерации. Тут не только отказ от алкоголя, как пишет Ксения. Тут человек возвращается в обезьяну не метафорически, а буквально. Давайте смотреть на это не осуждая, не возмущаясь, а научно, не призывая несчастное животное сохранить человеческий облик, а просто фиксируя в тетрадки, как будет расти на лице шерсть, как будет распадаться речь и, наконец, как забудет наш герой, на чем носят очки", – отметил он.

Богомолов сопроводил пост отрывком фильма "Собачье сердце" с исполнением Шарикова песни "Яблочко" и заявил, что это ролик из хроники корпоративов Шнурова прошлых лет.