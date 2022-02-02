"Я сожалею о боли, которую причинила". Голдберг оправдалась за свое скандальное высказывание о Холокосте

В программе обсуждали решение Совета по образованию штата Теннесси об изъятии из школьной программы графического романа Маус, рассказывающего об ужасах Холокоста. Причиной изъятия назвали грубый и неприемлемый язык и изображение обнаженной женщины.
Соведущая Голдберг, комик Джой Бехар предположила, что нагота была поводом для того, чтобы скрыть историю, в которой белые люди выглядят плохо.
Голдберг заявила, что на самом деле Холокост не связан с расой. Она сделала акцент на том, что Холокост, в результате которого около 6 млн евреев и 5 млн людей других национальностей были убиты, связан с жестокостью человека по отношению к человеку, и что в нем участвовали две группы белых людей.
После общественной критики Голдберг попросила прощения за свои слова. Пост она обнародовала в Twitter 1 февраля.
"В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к человеку. Мне следовало сказать, что это касается и того, и другого", – заявила она.
Голдберг процитировала члена американской еврейской правозащитной организации, противостоящей антисемитизму – Антидиффамационной лиги – Джонатана Гринблатта. "Холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой", – привела актриса его слова.
"Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не прекратится. Я сожалею о боли, которую причинила. Примите мои искренние извинения", – написала Голдберг.
February 1, 2022
В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого века в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 1,5 млн евреев, отмечает Украинский институт нацпамяти.
Вупи Голдберг (настоящее имя – Кэрин Элейн Джонсон) родилась в 1955 году в США. Актерскую карьеру она начинала в театре, а в 1982 году впервые снялась в кино – это была эпизодическая роль в фильме "Гражданин".
В 1985 году актриса дебютировал в главной роли в фильме "Цветы лиловые полей" режиссера Стивена Спилберга.
Голдберг – лауреат премий "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони" и дважды лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA.