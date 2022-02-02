"Я сожалею о боли, которую причинила". Голдберг оправдалась за свое скандальное высказывание о Холокосте

Голдберг: Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не прекратится Фото: EPA

В программе обсуждали решение Совета по образованию штата Теннесси об изъятии из школьной программы графического романа Маус, рассказывающего об ужасах Холокоста. Причиной изъятия назвали грубый и неприемлемый язык и изображение обнаженной женщины.

Соведущая Голдберг, комик Джой Бехар предположила, что нагота была поводом для того, чтобы скрыть историю, в которой белые люди выглядят плохо.

Голдберг заявила, что на самом деле Холокост не связан с расой. Она сделала акцент на том, что Холокост, в результате которого около 6 млн евреев и 5 млн людей других национальностей были убиты, связан с жестокостью человека по отношению к человеку, и что в нем участвовали две группы белых людей.

После общественной критики Голдберг попросила прощения за свои слова. Пост она обнародовала в Twitter 1 февраля.

"В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к человеку. Мне следовало сказать, что это касается и того, и другого", – заявила она.

Голдберг процитировала члена американской еврейской правозащитной организации, противостоящей антисемитизму – Антидиффамационной лиги – Джонатана Гринблатта. "Холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой", – привела актриса его слова.

"Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не прекратится. Я сожалею о боли, которую причинила. Примите мои искренние извинения", – написала Голдберг.