Бульвар Шоубиз
 
02 февраля, 2022
 
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"Я сожалею о боли, которую причинила". Голдберг оправдалась за свое скандальное высказывание о Холокосте

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Голдберг: Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не прекратится
Голдберг: Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не прекратится
Фото: EPA

66-летняя американская актриса и телеведущая Вупи Голдберг в эфире шоу The View на американском телеканале ABC, ведущей которого является, сказала, что Холокост не имеет отношения к расизму. Об этом сообщили на сайте CNN 1 февраля.

В программе обсуждали решение Совета по образованию штата Теннесси об изъятии из школьной программы графического романа Маус, рассказывающего об ужасах Холокоста. Причиной изъятия назвали грубый и неприемлемый язык и изображение обнаженной женщины.

Соведущая Голдберг, комик Джой Бехар предположила, что нагота была поводом для того, чтобы скрыть историю, в которой белые люди выглядят плохо.

Голдберг заявила, что на самом деле Холокост не связан с расой. Она сделала акцент на том, что Холокост, в результате которого около 6 млн евреев и 5 млн людей других национальностей были убиты, связан с жестокостью человека по отношению к человеку, и что в нем участвовали две группы белых людей.

После общественной критики Голдберг попросила прощения за свои слова. Пост она обнародовала в Twitter 1 февраля.

"В сегодняшнем шоу я сказала, что Холокост не о расе, а о бесчеловечности человека по отношению к человеку. Мне следовало сказать, что это касается и того, и другого", – заявила она.

Голдберг процитировала члена американской еврейской правозащитной организации, противостоящей антисемитизму – Антидиффамационной лиги – Джонатана Гринблатта. "Холокост был связан с систематическим уничтожением нацистами еврейского народа, который они считали низшей расой", – привела актриса его слова.

"Евреи во всем мире всегда пользовались моей поддержкой, и она никогда не прекратится. Я сожалею о боли, которую причинила. Примите мои искренние извинения", – написала Голдберг.

Контекст:

В результате Холокоста, массового уничтожения евреев нацистами, в 30–40-х годах прошлого века в Европе погибло около 6 млн человек – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. В Украине жертвами Холокоста стали около 1,5 млн евреев, отмечает Украинский институт нацпамяти.

Вупи Голдберг (настоящее имя – Кэрин Элейн Джонсон) родилась в 1955 году в США. Актерскую карьеру она начинала в театре, а в 1982 году впервые снялась в кино – это была эпизодическая роль в фильме "Гражданин".

В 1985 году актриса дебютировал в главной роли в фильме "Цветы лиловые полей" режиссера Стивена Спилберга.

Голдберг – лауреат премий "Оскар", "Грэмми", "Эмми" и "Тони" и дважды лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA.

Теги: Холокост, расизм, антисемитизм, история, евреи, нацисты, скандал, телеведущая, Вупи Голдберг, актриса, язык
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