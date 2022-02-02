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02 февраля, 2022
 
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Шнуров заявил, что отцом сына Собчак является российский политик Капков. Виторган отреагировал. Видео

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Виторган Шнурову: Постарайся стареть если не красиво, то хоть с достоинством
Виторган – Шнурову: Постарайся стареть если не красиво, то хоть с достоинством
Фото: sergeiaboikin / Instagram, mvitorgan / Instagram

1 февраля на YouTube-канале Leningrad Shnurov состоялась премьера песни "Шмарафон" в исполнении певицы Зои, которая является новым проектом российского музыканта, экс-лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

В тексе прямо не называется имя российской журналистки Ксении Собчак, но описываются события, которые могут быть связаны с ней.

В частности, там есть такие строчки: "И ничего такого, наставлены рога. Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган".

Вероятно, автор текста Шнуров имел в виду российского политика Сергея Капкова, с которым у Собчак в 2010 году был роман, и ее бывшего мужа, российского актера Максима Виторгана, в браке с которым она родила сына Платона.

ВИДЕО
Видео: Leningrad Shnurov / YouTube

Виторган 2 февраля в Instagram разместил видео, адресованное Шнурову.

"Ты серьезно шутишь по поводу моего пятилетнего сына – мой он или не мой? Ты серьезно, чувак? Я понимаю, что вялый член приветливо машет головкой только когда слышит фамилию Собчак, ну, бывает. Но ты же был хулиганом нашего времени – ты во что выродился? Постарайся как-то стареть если не красиво, то хоть с достоинством. Тут мальчик Платон пяти лет из Москвы спрашивает: "Дядя Шнуров, ты дурак?" – заявил на камеру Виторган.

Собчак также прокомментировала премьеру трека в исполнении проекта Шнурова. 

"Алкоголизм ужасен. Кого-то он расчеловечивает. А кого-то – наоборот. И это тоже плохо. Плохо, что в ином человеке только алкоголь способен пробудить и поддержать что-то стоящее. Бухавший Шнуров был груб, но изящен, беспардонен, но добр, "в говно", но обаятелен. Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, с лицом, что сморщенная жопа, текстами уровня "аншлаг-аншлаг", и клипами, на которые жена денег не дает, – написала она. – Сережа, милый старый хрен, слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура – выпей хорошенько! И талант вернется. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках", – написала она.

Контекст:

Платон (2016) – общий сын Виторгана и Собчак. Они поженились в 2013 году, а в 2019-м объявили о расставании.

Экс-возлюбленный Собчак Капков в 2019 году развелся с Софьей Гудковой. Пара прожила в браке четыре года.

Шнуров презентовал проект "Зоя" летом 2021 года.

Теги: Ксения Собчак, дети, скандал, Сергей Шнуров, Максим Виторган, певица
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