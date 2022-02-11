"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде

Волочкова: Что было на самом деле, узнаете скоро Фото: volochkova_art / Instagram

"Я доехала до студии. И что было на самом деле, узнаете скоро", – написала балерина.

"Все бы ничего, но бюстгальтер спрячьте", – прокомментировали фото подписчики.

"Забеременела, наверное", – написали пользователи сети.

"Неужели беременна от банщика?" – предположили фолловеры.

"У вас нижнее белье, простите, видно", – отреагировали поклонники балерины.