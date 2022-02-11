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11 февраля, 2022
 
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"Забеременела от банщика", "Белье, простите, видно". 46-летняя Волочкова появилась на съемках шоу в откровенном наряде

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Волочкова: Что было на самом деле, узнаете скоро
Волочкова: Что было на самом деле, узнаете скоро
Фото: volochkova_art / Instagram

46-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 11 февраля разместила в сети фото, на которых запечатлена в коротком белом платье с глубоким декольте у себя дома и на съемках шоу "На самом деле" ("Первый канал"). Образ артистка дополнила черными сапогами на каблуках с высокими голенищами.

"Я доехала до студии. И что было на самом деле, узнаете скоро", – написала балерина.

"Все бы ничего, но бюстгальтер спрячьте", – прокомментировали фото подписчики.

"Забеременела, наверное", – написали пользователи сети.

"Неужели беременна от банщика?" – предположили фолловеры.

"У вас нижнее белье, простите, видно", – отреагировали поклонники балерины.

Контекст:

Волочкова – заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре. Артистку уволили из-за несоответствия физической формы – руководство театра утверждало, что ей невозможно подобрать партнера. После 2003 года Волочкова выступает с сольными проектами.

Российская балерина внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины". В январе 2022 года во время съемок передачи "Пусть говорят" на российском "Первом канале" балерина призналась, что за последние пять лет дала в оккупированном РФ Крыму около 60 концертов.

С января 2022 года она состояла в отношениях с банщиком Сергеем Кузнецовым, который в 2014 году был объявлен в Украине в розыск за терроризм. 31 января балерина обвинила его в предательстве и сообщила, что они расстались.

9 февраля артистка сообщила подписчикам, что уже не одна – на новых фото она позировала в своем доме в обнимку с экс-бойфрендом по имени Олег.

10 февраля Кузнецов заявил, что "любой уважающий себя мужчина и отец не простит то, что она сделала". По словам Кузнецова, в будущем между ними невозможны отношения.

У Волочковой есть дочь Ариадна (2005). Ее отец – бывший гражданский муж балерины Игорь Вдовин. Пара рассталась в 2008 году.

Теги: Анастасия Волочкова, платье, певица, белье, декольте, каблуки
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