Украинские исполнители, у которых есть звездный "двойник"

Сергей Бабкин и Ли Джон Дже

В октябре 2021 года украинский исполнитель Сергей Бабкин сообщил, что пользователи сети сравнили его с южнокорейским актером и моделью Ли Джон Дже, который исполнил главную роль в сериале "Игра в кальмара", и опубликовал соответствующее "доказательство".

Фото: babkin_official / Instagram

Татьяна Воржева и Анджелина Джоли

С момента, как украинская певица Татьяна Воржева стала участницей талант-шоу "Фабрика-3", зрители обратили внимание на ее схожесть с голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Фото: vorzheva / Instagram, EPA

Layah (Ева Бушмина) и Гвен Стефани

Украинская певица Layah, ранее известная как солистка украинской группы "ВИА Гра" Ева Бушмина, в июле 2016 года поделилась фотографиями нового образа, и подписчики в комментариях сравнили ее с американской певицей и фронтвумен группы No Doubt Гвен Стефани.

Фото: layahmusic / Instagram, gwenstefani / Instagram

Олег Винник и Зак Макгоуэн

Украинский певец Олег Винник напоминает пользователям сети американского актера Зака Макгоуэна, известного по ролям Джоди в телесериале "Бесстыдники", Чарльза Вейна в "Черных парусах" и короля Роана в "Сотне".

Фото: olegg.vynnyk / Instagram, EPA

Вера Кекелия и Мадонна

"Под той или иной фотографией вы оставляли комментарии о том, что между мной и ранней Мадонной есть некая схожесть. Мы, недолго думая, решили с Лесей Патокой поэкспериментировать и сделать снимки в стиле Мадонны. Выставляю первую часть Мадонны по-украински!" – написала украинская певица Вера Кекелия в Instagram-публикации в октябре 2016 года и показала снимки, на которых она похожа на американскую певицу Мадонну.